انت الان تتابع خبر من غرفة نومها .. اتفرج ياسمين صبري تكشف المستور بفستان ضيق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”. وظهرت ياسمين صبري بأطلاله جريئة خلال كواليس جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية، حيث فستان ضيق على جسدها مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات كعادتها المعروفة عنها. وانتشرت الكثير من الأنباء التي لم يتم التأكد من صحتها حتى الآن حول عودة الفنانة المصرية إلي زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال الأيام القليلة الماضية. شاهد من هنا