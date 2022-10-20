انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده بالأخضر الجريء.. وصلة رقص على البحر زغللت العيون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة فيفي عبده بنشر فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام“، وهي أثارت به حالة من الجدل الكبير وتفاعل معها الكثير من المتابعين.

رقص فيفي عبده على البحر بالأخضر الجريء

وأطلت الفنانة فيفي عبده في الفيديو وهي بشكل مميز وجذاب من أمام البحر، وهي ترقص وترتدي عباءة باللون الأخضر الجريء وحصلت على إعجاب الجميع وتفاعلوا معها كثيراً، واعتادت يومياً على أن تقدم وصلة من الرقص الشرقي المميز الذي يبهر الجميع ممن يحبون متابعتها بشكل مستمر.