ياسمين صبري تتصدر مؤشرات البحث ”جوجل”بعد دعمها لـ شيرين عبدالوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - تصدرت الفنانة ياسمين صبرى مؤشرات البحث "جوجل"، وذلك بعد إعلان دعمها للفنانة شيرين عبدالوهاب.

ووجهت ياسيمن صبري، رسالة دعم للمطربة شيرين عبد الوهاب، خلال لقائها في برنامج Et بالعربي، وقالت: "حبي ليها كبير، وأن ما تمر به شيرين الآن ما هو إلا محطة في حياتها، وهترجع أقوى وأنجح من قبل".

وأضافت: " بحبك جدًا يا شيرين، زيي زي ملايين الناس في الوطن العربي، شيرين مش بس صوت مصري دي كمان صوت عربي".

وأوضحت ياسمين صبري: "أنا متأكدة إن دي واقعة وهتقوم منها، هي الحياة كدا أحيانًا بنقع ونقوم مفيش حد دايما بيجري، إحنا بنتخيل بس كدا".

وأشادت بقوة شيرين، وقالت: "أنا متأكدة إن المحطة الجاية في حياة شيرين عبد الوهاب فيها نجاح وازدهار، وهتكون بتنور، وهتكون أحسن مما كانت قبل كدا بكتير".

يذكر أن ياسر قنطوش، محامي المطربة شيرين عبد الوهاب أكد على أنه سيتقدم بطلب للنائب العام بمنع نشر أي أنباء تخص قضية الفنانة إلى أن تنتهي التحقيقات، وذلك من خلال بيان صحفي له.