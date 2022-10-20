الليلة.. انطلاق العرض المسرحي ”أنستونا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - ينطلق اليوم الخميس العرض المسرحي «أنستونا»، مساء اليوم الخميس، على مسرح "أوبرا هاوس" جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر، وهي أولى تجارب الفنانة دنيا سمير غانم المسرحية.

وشاركت دنيا سمير غانم مقطع فيديو من بروفات مسرحية «أنستونا»، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، وظهرت رفقة الفرقة الاستعراضية والأبطال وهم يحضرون لعدة رقصات ضمن عروض المسرحية، وإنهالت عليها التعليقات من جمهورها متحمسين لعودتها من جديد للوسط الفني.

وتضم مسرحية «أنستونا» عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم بيومي فؤاد، كريم عفيفي، وسامي مغاوري، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال، ومن المقرر أن تكون أغاني المسرحية من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن توزيع النابلسي وأحمد وحيد كينج.