«هترجع أقوى من الأول».. مجدي الهوارى يؤازر شيرين فى محنتها الأخيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 10:34 مساءً - حرص المخرج مجدي الهواري على دعم الفنانة شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة من خلال منشور مطول كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

وكتب «الهواري»: "شيرين_عبد_الوهاب صوت مصر والعالم العربي بلا شك، ولكنها بشر ليست معصومة من أي كانت اخطاء يقع فيها البني ادم !! اذا ثبت ذلك!، وبصرف النظر عن نوع هذا الخطر والخطأ الشخصي لشخصها او من حولها اهلها - بناتها - جمهورها - تأثرها علي المجتمع! لا بد من إدراك هذا الخطأ ضمن الحياة الشخصية التي لا بد من غض النظر عنها، لأنها حياتها الشخصية دون جلد أو الانتقاد .

منشور الهواري

أضاف الهواري خلال منشوره: "كلنا معرضين وليس معصومين من الخطاء ! واستحضر القول : من كان منكم بلا خطيئة، وكم من عظماء في تاريخ البشرية ضاقت عليهم المحن والازمات النفسية منها الاخلاقية والغير اخلاقية ! ودون الدخول في التفاصيل .. لان اصل الحكاية لم يستطيع منا كشفها ولا التفاصيل الي الان! وبصرف النظر ايضا عن انها مجني عليها او هي من ضرت نفسها او صدر منها تصرف مشين . لابد من ادارك والاعتراف بحجم موهبتها التي اعطاها الخالق سر جمالها !!

وانهى «الهواري» حديثه قائلاً: «لذلك وجب التوضيح والاعتراف بسر جمال صوتها وإحساسها المرهف ♥️ انا اعرف ان شيرين قوية وشجاعة ومتأكد من أنها ستقاوم وترجع اقوي من الاول ????????????».

وبمجرد أن دوّن الهواري المنشور سرعان ما انهالت التعليقات من محبي ومتابعى شيرين، متمنيين لها الشفاء العاجل ودوام الصحة.