طارق الشناوي: مطربين كتير حاولوا يغنوا مهرجانات وفشلوا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 10:34 مساءً - أعرب الناقد الفني طارق الشناوي عن استياءه الشديد من انتشار أغاني المهرجانات بشكل كبير.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الذي تعقده نقابتي الموسيقيين والمهن التمثيلية لوضع ضوابط عمل مطربي المهرجانات.

وتحدث طارق الشناوي عن محاولة بعض الفنانين لغناء أغاني المهرجانات، قائلا: كتير من المطربين حاولوا يغنوا مهرجانات وفشلوا كل حاجة ليها ناس ولازم كل حد يكون عارف بيعمل أيه عشان الناس تصدقه وبدون ذكر أسمائهم لأنهم أصحاب مصطفى كامل.

وأضاف طارق الشناوي: الفن هو اننا نطلع حاجة حلوة الناس تحبها.. الناس متعطشة للفن الجميل ويجب أن نضع كل الطاقة لخلق مناخ صحي يصنع فن جميل.

واختتم طارق الشناوي حديثه: طول عمر الأغاني الرديئة موجودة وهتفضل موجودة.

ومن المقرر أن يتم وضع ضوابط لعمل مطربي المهرجانات، والخروج بتوصيات يتم العمل بها في أعمال الدراما والسينما وذلك من خلال اجتماع نقابتي الموسيقيين والمهن التمثيلية بمقر نادي الممثلين بحضور الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور مصطفى الفقي والإعلامي محمد الباز، والناقد الفني طارق الشناوي والعديد من أعضاء النقابة.