انت الان تتابع خبر اتفرج – أسماء أبو زيد تكشف عن مفاتنها بالأسود المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة أسماء أبو زيد صورة جديدة لها عبر صبحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت أسماء أبو زيد خلال قضاء عطلتها الصيفية في أحدي المدن الساحلية بجمهورية مصر العربية ، حيث ارتدت بلوزة حمالة من اللون الأسود وبها ورود مكشوفة من منطقة الصدر، أما من الناحية الجمالية فقط استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، معلقة :باين اني بتصور وانا مش واخدة بالي ولا أبين أكتر؟

وشاركت الفنانة المصرية في مسلسل الآنسة فرح” بموسمه الثالث على “MBC مصر”مع كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج