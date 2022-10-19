انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده ترفع فستانها لتكشف عن البطانة الشفافة أثناء رقصها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده على وسط البحر، مرتدية فستان من اللون الأزرق السماوي المكشوف بشكل كثير من منطقة الصدر وتقوم بالرقص بطريقة مثيرة، ثم قامت برفع فستانها لتكشف عن البطانة البيضاء الشفافة ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وعلق الجمهور على الفيديو مثل الوحيده اللي عايشة في عالم موازي مهما حصل في الكون بحر ورقص.