انت الان تتابع خبر اتفرج .. أبرز تصريحات بسمة المثيرة للجدل: جدي كان يهودي واتعرضت للتنمر كتير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة بسمة عن أبرز الأشياء التي توجد في حياتها لأول مرة والكثير من الأسرار التي توجد في حياتها الشخصية، وأنها تعرضت كثيراً إلى التنمر الشديد، والسبب في هذا يرجع إلى أصول جدها اليهودية.

عائلة بسمة تجمع كل الأديان السماوية

وتحدثت الفنانة بسمة أثناء استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة” وهو الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة أون تي في، وقالت “جدي كان يهودي الأصل لكنه أسلم وفضل في مصر، وأنا كبرت معنديش أي مشكلة مع الأديان، وحاسة بالامتنان لربنا لإنه جعلني أنشأ وسط أسرة كلها مستنيرة”.

وأضافت بسمة قائلة “كنت شايفة إنه عادي يكون في العيلة الأديان الثلاثة السماوية، لكن لما بدأت احتك بالمجتمع في المدرسة والجامعة والشغل تعرضت لتنمر فظيع لإن جدي كان يهودي الديانة، وإحدى الصحفيات كتبت عني إذا بليتم فاستتروا”.

جدي يهودي الأصل لكنه أسلم.. بسمة: عيلتنا فيها الـ3 أديان السماوية، وتعرضت للتنمر#كلمة_أخيرة pic.twitter.com/6O2Skk0mLz — ON (@ONTVEgy) October 18, 2022

بسمة تكشف مدى تقبلها لجميع الأديان بعائلتها

واختتمت بسمة قائلاً “التنمر ده بيخليني طول الوقت أسأل إحنا فين من مصر زمان، اللي كانت متقبلة ومحتضنة جميع الأديان، وعيلتي كانت مثال على عناوين الأفلام القديمة الأبيض وأسود، زي حسن ومرقص وكوهين”.