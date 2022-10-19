انت الان تتابع خبر اتفرج .. كارولين عزمي دوبت الرجالة بهذا الظهور الجذاب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمي، صورة جديدة لها، عبر خاصة الاستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت كارولين عزمي من داخل غرفتها، مرتدية تي شيرت من اللون الرمادي قصر الأكمام من أمام المرآة الخاصة بها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج، مع ترك شعرها على ظهرها وصدرها.

وشاركت الفنانة الشابة في مسلسل الاختيار الجزء الثالث الذي عرض شهر رمضان الماضي مع كلا من أحم عز وأحمد السقا وعدد كبير من نجوم الفن.