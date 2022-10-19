ابنة انتصار تكشف كواليس فوزها بلقب ملكة جمال المراهقين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - كشفت شاهستا ابنة الفنانة انتصار عن كواليس فوزها في مسابقة ملكة المراهقين، حيث أكدت أن مشاركتها جاءت عن طريقه صديقتها التي كانت قد تقدمت في المسابقة ذاتها العام الماضي، وقد تحمست بعد حديثهما عن تلك المسابقة.

وتابعت شاهستا في تصريحات مصورة بـ صدى البلد : والدتي الفنانة انتصار شجعتني على المشاركة بمجرد حديثي معها ، وقد استمرت المسابقة لمدة شهرين .

وأضافت شاهستا: قمنا بعمل تدريبات لمدة شهرين وكان أبرزها اللياقة البدنية، كما خضنا العديد من الاختبارات حيث يتم التصفية بينا، فلم أكن أتوقع فوزي وكان الأمر في البداية بمثابة تجربة، ولكنني اجتهدت في المسابقة بشكل كبير .

وكان قد نشر موقع صدي البلد عبر صفحته الرسمية على موقع “ تيك توك ” فيديو جمع بين الفنانة انتصار وابنتها شاهستا خلال حلوهم ضيوف عليه للاحتفال بفوز الأخيرة بلقب ملكة جمال المراهقين .

وحرصت الفنانة انتصار وابنتها شاهستا ، على استخدام أغنية “ يا طبطب وأدلع ” للفنانة نانسي عجرم فى الفيديو الذى استخدم فيه تطبيق تيك توك بشكل كوميدي .

وكانت قد حلت الفنانة انتصار وابنتها شاهيتا ضيوف على موقع صدي البلد ، بعد فوز الأخيرة بلقب ملكة جمال المراهقين .

وكشفت خلال الندوة شاهيتا عن تفاصيل المسابقة وكواليس حصولها على اللقب ، كما تحدثت عن دورها والدتها الفنانة انتصار فى دعمها أثناء المشاركة فى المسابقة .

وكشفت الفنانة انتصار عن امكانية دخول ابنتها شاهيتا مجال الفن، بعد أن قدمت تجربة تليفزيونية وهى مسلسل كلبش .

كما تحدثت انتصار عن أعمالها الفنية المقبلة ، حيث تواصل حالياً تصوير دورها فى مسلسل حرب الجبالى .