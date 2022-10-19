تأجيل حفل تامر حسني في قطر بسبب قرصنة موقع التذاكر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني في مسرح كتارا بتأجيل الحدث بسبب قرصنة الموقع الخاص بالتواصل مع جميع فرق البيع ونظام التذاكر، ولم يتم توضيح موعد الحفل الجديد الذي سيعلن عنه قريبا.

ووفق بيان الشركة المنظمة لحفل تامر حسني في قطر عبر انستجرام، فإن حاملي التذاكر لديهم إمكانية الاحتفاظ بها واستخدامها في الموعد الجديد أو استرداد أسعارها بداية من 23 أكتوبر الجاري.

وقدمت الشركة المنظمة في بيان التاجيل شكر لكل الجمهور موضحة:" لكم وللفنان الكبير تامر حسني منا كل الشكر والتقدير".

وأعلن المطرب تامر حسني منذ أيام عن استعداده لإقامة حفل غنائى ضخم يوم ٢١ من شهر أكتوبر الحالي بدولة قطر، وتحديدا على مسرح كتارا.

ونشر تامر حسني البوستر الدعائى للحفل على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام، وعلق عليها قائلا: لكل جمهوري الحبيب الغالي فى قطر وحشتوني جدا ومستنيكم ان شاء الله فى حفلى القادم على مسرح كتارا يوم الجمعة ٢١ أكتوبر تم طرح التذاكر فى أماكن البيع وفى المسرح الروماني".