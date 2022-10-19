انت الان تتابع خبر اتفرج – مني فاروق تشوق الشباب بالقميص المفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة المصرية مني فاروق بنشر فيديو جديد لها عبر خاصة الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام .وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في احدي المطارات التي لم تكشف عنها استعداداً للسفر مرتدية قميص جينز مفتوح وكانت تنظر إلي المراة أثناء نزلها على النزول إلي السرم الكهربائي مبتسبة ، أما من الناحية الجمالية فقط القليل القليل من المكياج وأحمر الشفاه.

وتقوم الفنانة الشابة بغلق خاصية التعليق في الكثير من الأحيان على جميع الفيديوهات والصور التي تقوم بنشرها بعد أزمتها مع المخرج خالد يوسف.