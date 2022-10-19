رينيرا تستعد للحرب في تريلر الحلقة الأخيرة من House of the Dragon

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - ينتظر محبو مسلسل House of the Dragon الحلقة الأخيرة من الموسم الأول المقرر عرضها صباح الإثنين المقبل، بعد الأحداث المثيرة التي وقعت في الحلقة التاسعة واستيلاء إيجون وعائلة هايتاور على العرش.

ذهبت الأميرة رينيس إلى رينيرا لتحذيرها بأن الملكة أليسنت هايتاور وأبنائها قادمون من أجل قتلها، وذلك بعدما تم تنصيب شقيقها إيجون على العرش بدلا منها.

وظهرت رينيرا في البرومو الخاص بالحلقة الأخيرة وهي تستعد مع زوجها ديمون للحرب، والعودة إلى كينجز لاندينج للمطالبة بحقها الذي كان والدها حريصا على تحقيقه لها.

أحداث مسلسل House of the Dragon

وبدأت الحلقة قبل الأخيرة من مسلسل House of the Dragon بإعلان وفاة الملك فيسيريس، وتخطيط زوجته أليسنت هايتاور مع والدها المساعد أوتو لتنصيب ابنها الأكبر إيجون بدلا من رينيرا

نفذت عائلة هايتاور خطة محكمة لاستبدال رينيرا، وتمكنت من إخضاع جميع اللوردات إلى رغبتهم، ومن عارض ذلك تعرض للاغتيال الفوري حتى لا يحدث انقلاب وتصل الأنباء إلى رينيرا تارجيريان.

وبشكل مفاجئ لم تظهر ابنة الملك فيسيريس في أحداث الحلقة التاسعة ولا زوجها ديمون ما ينذر بتدخل عنيف وهام منهما في الحلقة المقبلة التي ستكون آخر ما يعرض بالموسم الأول من House of the Dragon.