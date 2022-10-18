ناهد فريد شوقي: لن أتنازل عن حقي المادي من أحمد الفيشاوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:31 مساءً - كشفت المنتجة ناهد فريد شوقي تطورات أزمتها مع الفنان أحمد الفيشاوي منذ فيلم اللعبة الأمريكاني، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها المادي منه ولديها حكم نهائي بالحجز على أجره في فيلم رهبة.

وقالت ناهد فريد شوقي في بيان لها إن المنتج أيمن يوسف ملزم بسداد مستحقاته المالية لدى الفنان أحمد الفيشاوي، بعد عدم التزامه بتنفيذ قرار الحجز على أجر أحمد الفيشاوي في فيلم رهبة الذي انتهى تصويره مؤخرا، وبالتالي من المفترض أن يتحمل المبلغ حسبما جاء في الإنذار المرفق.

وأشارت ناهد فريد شوقي إلى أنها تقدمت بطلب لغرفة صناعة السينما لعقد لجنة ثلاثية للحجز على أجر أحمد الفيشاوي؛ ولكن للأسف لم يتم عقدها، رغم أنه سبق انعقادها في أمور مماثلة، مؤكدة أن ما حدث شيء مؤسف أن المنتج لا يتعاون مع منتج آخر لردع هذه التصرفات من جانب الممثل.

وأكدت ناهد فريد شوقي أن الحكم على حجز أجر أحمد الفيشاوي نهائي وأنها لن تتنازل عن حقها، وغير مطلوب سوى تعاون نقابة الممثلين وغرفة صناعة السينما، مشيرة إلى أن نقابة الممثلين سبق وألزمت الفنانة هيفاء وهبي بسداد مبلغ يتخطى الـ مليون جنيه للمنتج محمد السبكى.