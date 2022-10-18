فن ومشاهير

ناهد فريد شوقي: لن أتنازل عن حقي المادي من أحمد الفيشاوي

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:31 مساءً - كشفت المنتجة ناهد فريد شوقي تطورات أزمتها مع الفنان أحمد الفيشاوي منذ فيلم اللعبة الأمريكاني، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها المادي منه ولديها حكم نهائي بالحجز على أجره في فيلم رهبة.

وقالت ناهد فريد شوقي في بيان لها إن المنتج أيمن يوسف ملزم بسداد مستحقاته المالية لدى الفنان أحمد الفيشاوي، بعد عدم التزامه بتنفيذ قرار الحجز على أجر أحمد الفيشاوي في فيلم رهبة الذي انتهى تصويره مؤخرا، وبالتالي من المفترض أن يتحمل المبلغ حسبما جاء في الإنذار المرفق.

 وأشارت ناهد فريد شوقي إلى أنها تقدمت بطلب لغرفة صناعة السينما لعقد لجنة ثلاثية للحجز على أجر أحمد الفيشاوي؛ ولكن للأسف لم يتم عقدها، رغم أنه سبق انعقادها في أمور مماثلة، مؤكدة أن ما حدث شيء مؤسف أن المنتج لا يتعاون مع منتج آخر لردع هذه التصرفات من جانب الممثل.

وأكدت ناهد فريد شوقي أن الحكم على حجز أجر أحمد الفيشاوي نهائي وأنها لن تتنازل عن حقها، وغير مطلوب سوى تعاون نقابة الممثلين وغرفة صناعة السينما، مشيرة إلى أن نقابة الممثلين سبق وألزمت الفنانة هيفاء وهبي بسداد مبلغ يتخطى الـ مليون جنيه للمنتج محمد السبكى.

 وتعود الأزمة بين ناهد فريد شوقي وأحمد الفيشاوي إلى فيلم اللعبة الأمريكاني، حيث تعاقدت وقتها مع أحمد الفيشاوي على بطولة الفيلم وبالفعل قام بتصوير عدد من المشاهد ولكنه دون مبرر امتنع عن استكمال المشاهد بالرغم من حصوله على أجره المادي المتفق عليه، وحينها لجأت ناهد إلى نقابة المهن التمثيلية للحصول على حقها المادي منه وبالفعل حصلت على قرار من المستشار القانوني للنقابة بضرورة تحويل الفيشاوي للجنة تأديب في حالة عدم سداده أجره، ولكن حتى يومنا هذا لم يتم تنفيذ القرار، كما حصلت ناهد فريد شوقي على حكم نهائي بالحجز على أجر الفنان أحمد الفيشاوي لدى الشركة المنتجة لفيلم "رهبة" الجاري تصويره حاليًا، والزامه بدفع مبلغ مليون ومائة وسبعون ألف جنيه في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

قد تقرأ أيضا