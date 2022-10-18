وزيرة الثقافة تستعرض خطة الوزارة بلجنة الثقافة بمجلس الشيوخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 04:34 مساءً - شاركت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، صباح اليوم الثلاثاء.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الثقافة، عددا من البرامج والأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة ضمن مشروع حياة كريمة، حيث أشارت إلى مشروع "كشك كتابك" والذي يقام تحت إشراف الهيئة العامة للكتاب، ويهدف إلى وصول المنتج الثقافي من الكتاب إلى قرى مشروع حياة كريمة.

كذلك المشاركة في مشروع حياة كريمة من خلال تطوير الوعي، عبر إقامة أنشطة ثقافة وورش فنية، تنظيم مسابقات، عرض مسرحيات، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرة إلى إلى أن الهيئة تلعب دورا بالغ الأهمية، حيث إنها الذراع الطولي للوزارة، والقادرة علي الوصول إلى القرى والنجوع، ومن خلالها يمكن الكشف ومن ثم رعاية ودعم المبدعين.