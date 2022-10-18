نقيب الموسيقيين يوجه رسائل دعم لشيرين عبد الوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 01:34 مساءً - أعلن الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، عن دعمه الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب الأزمة الكبيرة التي تمر بها حالياً واحتجازها في أحد المستشفيات النفسية.

وفي السطور التالية أبرز تصريحات مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

- أنا بعلن رسميا كنقيب موسيقيين بصفة شخصية ونقابية إني بتقدم بكل الدعم الأدبي والمعنوي والمادي لشيرين.

- إمبارح كلمني المطرب أحمد سعد، وكنا متفقين إن إحنا هنروح على المستشفى نطمن على شيرين.

- اتفقت مع نصر محروس إننا هنروح مع زملاء فنانين بكرة علشان ندعمها.

- أوجه نداءً لكل زملائنا الفنانين إننا نقف بكرة جنب الجوهرة الفنية شيرين عبدالوهاب، بكل الدعم الإنساني والشخصي.

- أنا تحت أمر شيرين في أي حاجة.

ومازالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، متصدرة مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك بسبب الأزمة التي تمر بها حاليًا واحتجازها بأحد المستشفيات.