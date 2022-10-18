حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 01:34 مساءً - منذ ظهور أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب نسمع كل يوم عن أخبار تثير الجدل وتطورات كبيرة في علاقاتهم التي وصلت الي تدخل القضاء العالي ،وفي الساعات القليلة الماضية انتشر مقطع صوتي علي انستجرام منسوب للفنان حسام حبيب وهو يتحدث عن طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية لمجلة الجرس اللبنانية.

وجاء المقطع الذي لا تتجاوز مدته عن 20 ثانية، ولم يحدد التاريخ أو السياق الذي قيل فيه، كما علقت عليه الصفحة الرسمية للجرس: "شيرين منعت حسام حبيب من دخول المستشفى، وهذا رده".

وجاء في المقطع الصوتي المنسوب للفنان حسام حبيب: "شيرين دي أكبر غلطة غلطتها في حياتي وأنا اتصدمت فيها صدمة عمري لا عايز أسمع اسمها تاني ولا عايز أشوفها في حياتي تاني".

وأدلت المنتجة سارة الطباخ، بالعديد من التصريحات حول أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي مازالت متصدرة مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك بسبب الأزمة التي تمر بها حاليًا واحتجازها بأحد المستشفيات.

أبرز تصريحات سارة الطباخ مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية:

1- حسام حبيب كان موجود وقت اللي حصل يوم الخميس وقالي إن أخوها و ١٠ تانيين أخدوها عنوة من البيت.

2- حسام قال إنهم ضربوها وسحلوها وخدوها حافية.

3- تواصلت مع محامي شيرين اللي هو المحامي بتاعي وهو كلم السواق مردش عليه.

4- المحامي كلم نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل وأكد له أنه فعلاً حصل مشكلة.

5- أنا روحت من الفجر أنا وحسام وكنا عايزين نطمن إن شيرين هناك، وإنها تمام بس وسألنا عليها وقالوا لنا محدش هنا بالأسم ده.

6- لما كلمت مساعدة شيرين في البيت قالت لي شيرين سافرت.

7- شقيق شيرين عبدالوهاب أكيد عمل لها الصح لكن مينفعش يشوه صورتها بالشكل ده.

8- دكتور شيرين، نبيل عبد المقصود، صرح إعلاميًا إنها بقت زي الفل، يبقى ازاي يدخلوها بالعافية المستشفى.

9- كلنا لينا في شيرين، شيرين صوت مصر الأول.

10- شيرين إنسانة حساسة وعاطفية وقلبها أبيض زي البفتة البيضا.