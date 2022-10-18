24 نوفمبر.. إليسا تحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - تحيى النجمة إليسا حفلاً غنائيًا فى الكويت يوم 24 نوفمبر 2022، ومن المقرر أن تقدم إليسا باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور.

كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبر 2022، وتعد هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى فى العام 2017 والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.