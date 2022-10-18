”فضل ونعمة” يسجل 252 ألفا و727 جنيها أمس فى دور العرض السينمائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - حقق فيلم "فضل ونعمة" نجاحا كبيرا منذ بداية طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، كما حصد أمس 252 ألفا و727 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم 8 ملايين و204 آلاف و97 جنيها.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) اللذان يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين.