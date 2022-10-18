مهرجان القاهرة السينمائي يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لعرض تفاصيل الدورة الـ 44

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - يقام اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الجارى، مؤتمر صحفيا من قبل إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك لإعلان تفاصيل الدورة الـ44 للمهرجان، قى تمام الساعة الثانية عشرة، إلى الساعة الثانية ظهرا، بأحد الفنادق بالقاهرة، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان يوم 13 نوفمبر المقبل وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.

وكان قد قال المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، إن الدورة المنتظرة تشهد 5 عروض مصرية في عرضها العالمي الأول، وعرضا سادسا يعرض للمرة الثانية هو فيلم "صاحبتي" لكوثر يونس، الذي أصبح حدثا عالميا هذا العام بعد مشاركته في مهرجان فينيسيا.

وأكد "رمسيس" أن التواجد القوي للسينما المصرية القصيرة والتسجيلية والروائية الطويلة في مهرجان القاهرة، ربما يعد مؤشرا على أن هذا العام يشهد صحوة للفيلم المصري، وهي صحوة جدير بأن نفخر بها.

وتشهد المسابقة الدولية العرض العالمي الأول لفيلم 19 ب للمخرج أحمد عبد الله السيد حسبما أعلن المهرجان في بيان سابق، أما باقي القائمة فتشمل 4 أفلام تشارك في مسابقة الأفلام القصيرة هي "صاحبتي"، "ماما"، من عمل الشيطان"، و"المقابلة" فيما يشارك الفيلم الوثائقي "بعيدا عن النيل" في مسابقة آفاق السينما العربية،