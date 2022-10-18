وفاة ماما كوكو الملهمة لفيلم الإنيميشن Coco عن عمر ناهز 109 أعوام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - توفيت، ماريا سالود راميريز كاباليرو، التى ألهمت شخصية ماما كوكو فى فيلم Coco من إنتاج شركة Disney-Pixar، فى سانتا فى دى لا لاجونا، حيث ولدت أيضًا، عن عمر ناهز 109 أعوام، وفقا لوسائل إعلام عالمية.

وأعلن روبرتو مونروى، وزير السياحة فى ولاية ميتشواكان المكسيكية، وفاة كاباليرو من خلال حسابه على موقع التغريدات تويتر، لكن لم يتم الكشف عن سبب الوفاة بعد.

وكتب مونروى "إننى آسف بشدة لوفاة دونا ماريا سالود راميريز كاباليرو، "ماما كوكو" امرأة لا تعرف الكلل ومثال للحياة، وكانت مصدر إلهام لهذه الشخصية المحبوبة التى سارت حول العالم".

على الرغم من أن ديزنى لم تكشف رسميًا أبدًا عن أن كاباليرو كانت مصدر إلهام للشخصية الرئيسية فى العمل، إلا أنهم أوضحوا أنهم تحدثوا أثناء عملية التصوير مع العديد من العائلات فى المنطقة بما فى ذلك كاباليرو.

تمحور فيلم Coco حول تقاليد يوم الموتى فى المكسيك، والتى كانت أحد الأسباب الرئيسية التى جعلت المشاهدين يعتقدون أن Mama Coco كانت مبنية على كاباليرو، إلى جانب أوجه التشابه فى الشكل.

الفيلم ينتمى الى فئة الخيال والمغامرات، وهو من إنتاج أستوديوهات بوينا فيستا السينمائية، وإعداد وتأليف أدريان مولينا، وإخراج لى اونكريتش، ويشارك فى الأداء الصوتى لشخصياته عدد من النجوم أبرزهم، بنجامين برات، جايل جارسيا برنال، رينى فيكتور، أنتونى جونزاليس.

قصة الفيلم تدور فى إطار من الكوميديا والإثارة حول صبى يدعى "كوكو" يبلغ من العمر 12 عامًا، لديه شغف وولع بالعزف على الجيتار، وينطلق فى مغامرة غريبة تتعلق بلغز ما منذ قرن من الزمان، لكنه يفاجأ خلالها بوجوده فى عالم الأموات.