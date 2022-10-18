علاء مرسي: محمد عادل إمام هو الأكثر موهبة من أحمد صلاح السعدني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - حل الفنان علاء مرسي ، ضيفا على برنامج “ واحد من الناس ” ، والذى يقوم بتقديمه الاعلامي عمرو الليثي عبر قناة الحياة الفضائية .

وقال علاء مرسي : هناك عدد من الفنانين مبيعرفوش بمثلوا ولكنهم أصبحوا نجوم مثل نبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد حلمي ودرة ، وهذا من وجهه نظري .

وقال الفنان علاء مرسي، إن أفضل 5 ممثلين فى رأيه الشخصي هم أحمد أدم ومحمود حميدة ومحمد سعد وأياد نصار، وكريم عبد العزيز وصلاح عبد الله.

وفي سياق متصل، أضاف "مرسي" خلال حواره ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يوجد ممثل أتقن دور الضابط مثل أمير كرارة وأحمد السقا، متابعا: "بعشق هشام ماجد وشيكو، ولكن هشام ماجد أكثر".

وتابع: " محمد عادل إمام هو الأكثر موهبة من أحمد صلاح السعدني، والأكثر ذكاء خالد النبوي من أياد نصار".