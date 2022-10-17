بعد شائعات الطلاق.. تامر حسني يبعث رسالة حب وتشجيع لزوجته بسمة بوسيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 08:31 مساءً - بعد شائعات الطلاق العديدة التي طالت الثنائي، النجم تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل خلال الفترة الماضية، أرسل الفنان تامر حسني رسالة حب وتشجيع لزوجته علي مشروعها الجديد صالون “تجميل”.

ونشر الفنان تامر حسني، صورة له برفقة بسمة عبر حسابه الرسمي علي "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "مليون مبروك حبيبتي علي انتهاء المرحلة الأخيرة لمشروعك القادم، لما شوفت النتيجة إنهاردة وازاي فكرتي وتعبتي في كل تفصيلة في المشروع.. وسفر ومشاوير واهتمام من جودة المنتجات وتغليفها وتجهيزها.. بجد فرحت بيكي اوي انتي وكل اصدقاء المشروع وشوفت قد ايه نفسكوا تعملوا حاجة مهمة.. ربنا هيكرمك انتي وهما وان شاء الله هتشوفي نجاح كبير علي قد مجهودك الكبير وطلوعك السلم خطوة خطوة، وزي ما بقولك دايمًا "السيول اولها نقطة".. يعني اول خطوة ان شاء الله هتجيب وراها خطوات كتير كتير يارب.. بحبك يا زوجتي الجميلة".

وردت عليه بسمة قائلة: "حبيبي كل ده حصل بنصايحك ليا وفعلًا أنا اللي كنت طايرة من الفرحة عشان شوفتك فرحان بجد لأنك مثلي الأعلي في النجاح بشكل عام.. ربنا يخليك ليا وكل الفريق بيشكرك وبيقولك متتصورش رفعت روحنا المعنوية قد أيه يا تموراه.. بحبك أكتر يا زوجي الوسيم".