يوميات أبو الزيك.. لا عزاء للملتزمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 05:29 مساءً - يوميات ابو الزيك.. لاعزاء للملتزمين

أعتقد أن منظومة الرادارات في الطرق المصرية محتاجة تتعلم العدل والإنصاف مع البشر العاديين إللي زي حالاتي وبيحترموا قوانين المرور ، لأن بصراحة الواحد بيشوف مهازل على الطريق ، يعني مثلا تبقى ماشي في أمان الله على سرعة ٦٠ كيلو متر في الساعة وفجأة تلاقي "عربية نقل" جاية وراك بسرعة جنونية أقل حاجة ١٤٠ كيلو متر في الساعة ، وطبيعي جدا٧ الواحد يزود السرعة شوية وياخد يمينه علشان "السهم المنطلق ده يعدي" وتاني يوم تلاقي رسالة على تليفونك بتقولك إن عندك مخالفة سرعة علشان سرعتك كانت ٦٥ كيلو متر في الساعة ، طيب بالنسبة للعربية النقل ألاقيها في نفس اليوم إللي جاتلي رسالة المخالفة ماشية ورايا زي الصاروخ وكأنها بتقولي "الرادار ده للغلابة إللي ماشيين جنب الحيط" .. وطبعا الحكاية دي لا تقتصر على سيارات النقل فقط ، لكنها تتكرر مع السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص بسرعات جنونية ، بما لا يدع مجال للشك إن الرادار لا يراهم على الإطلاق .. ولا عزاء للملتزمين.