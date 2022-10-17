وزارة السياحة تنظم احتفالاً تحت عنوان ”الجيش المصري: بطولات وانتصارات عبر العصور”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - تحت رعاية وزارة السياحة والآثار نظم، اليوم، مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية بالتنسيق مع متحف الإسكندرية القومي احتفالاً تحت عنوان "الجيش المصري: بطولات وانتصارات عبر العصور" للاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مرور ٢٠٠ عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، وذلك بمتحف الإسكندرية القومي.

وقد حضر الاحتفال مجموعة من طلبة كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية وطالبات كلية الدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدنى، ولفيف من المهتمين بعلم المصريات، ومجموعة من ذوي الهمم.

وأشارت الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية أن هذا الاحتفال يأتي في إطار حرص الوزارة على تكثيف الجهود لتعزيز وعى كافة فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على الهوية المصرية والانتماء والفخر بانتصارات الوطن التاريخية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على علم المصريات والذي يوافق هذا العام مرور 200 عام على نشأته وفك رموز الكتابة المصرية القديمة، لافتة إلى أن هذا الاحتفال تضمن ندوة، وورشتين عمل، وعرض فني عن انتصارات أكتوبر، وجولة بمتحف الإسكندرية القومي.

وأوضحت أنه تم خلال الاحتفال تنظيم ندوة ألقى خلالها الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية محاضرة عن العسكرية في مصر القديمة، كما ألقى اللواء حافظ محمود عضو الهيئة العليا لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية محاضرة عن حرب أكتوبر تحت عنوان "تحديات الماضي والحاضر والمستقبل"، بالإضافة إلى قيام الدكتورة زينب السقلي أستاذ بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية بالحديث عن الأماكن السياحية في سيناء.

كما تم تنظيم ورشتين عمل الأولى قام بها الأستاذ أحمد ضياء من فنانى الأورجمي، وهو فن طي الورق، حيث تم خلال الورشة تجسيد العسكري المصري والأسلحة والمعدات الحربية كالطيارات والمسدسات، والورشة الثانية قامت بها مؤسسة راقودة للتراث باستخدام الطين الأسواني لتشكيل الموتيفات الفرعونية (مثل مفتاح الحياة، عين حورس) وحجر رشيد. هذا بالإضافة إلى قيام متحف الإسكندرية القومي بتنظيم جولة للمشاركين في الاحتفال بقاعاته المختلفة للتعرف على القطع الأثرية المعروضة بالمتحف والتي تعود لمختلف العصور التاريخية.

كما ستقوم قيام جمعية أصحاب الإرادة بتقديم عرض فني لانتصارات أكتوبر المجيدة، وستقوم أروي ثروت إحدى الفتيات من ذوي الهمم بالغناء لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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