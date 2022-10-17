نرصد القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - مازالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، متصدرة مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك بسبب الأزمة التي تمر بها حاليًا واحتجازها بأحد المستشفيات.

وفي السطور التالية نرصد القصة الكاملة للأزمة..

قال محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، إن والدته طلبت منه أن ينقذ شقيقته من حسام حبيب وسارة الطباخ لأنهما يريدان تدميرها، مشيرًا إلى أنه ذهب إليها حتى يأخذها لكي يعالجها داخل مستشفى ولكنها رفضت ذلك.

وأضاف "عبد الوهاب" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، أمس الأحد، أن الحديث المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه قام بضربها غير صحيح بالمرة ولم يفعل ذلك، مشيراً إلى أن شقيقته قررت أن تعتذر عن الحفل ولكن لم تجد سوى تلك الحجة التي نشرتها حتى يلتمس لها الأخوة في دولة الكويت العذر.

وتابع "محمد عبد الوهاب: "أنا لم أضرب شيرين تماما، وكل ماحدث مجرد مشادة عادية، وأجبرتها على الذهاب للمستشفى حى تتلقى العلاج من الإدمان"، مشدد على أنه يمتلك العديد من التحاليل الطبية التي تثبت تناول شيرين لبعض المواد المخدرة، ولا أعلم إن كانت تتناولها برضاها أم بدون علمها بما يحدث لها من قبل بعض المقربين لها".

وأكمل: "الحديث الآخر الذي يقول أنها تقوم بالإشارة للأشخاص في الشارع من شباك المستشفى غير صحيح تماما، مشيرًا إلى أنه لن يترك شقيقته تخرج من المستشفى إلا بعد تعافيها تمامًا من تعاطي المخدرات حتى ولو كان هذا آخر يوم في عمره".

وأكد أن شقيقته تتعاطى المخدرات، وأنه حاول أن ينقذها من هذا الأمر، فاضطر إلى أن يأخذ لجنة من أحد المستشفيات، إلى شقة التجمع ويأخذ شقيقته منها، حتى يدخلها المستشفى لعلاجها.

كما أكد أن شقيقته شيرين عبد الوهاب تتعرض لعصابة كبيرة يقودها حسام حبيب، مؤكدًا أنه دائما يحاول أن ينقذها مما تمر به في الفترة الأخيرة، لذلك لجأ إلى حجزها داخل إحدى المستشفيات الكبرى.

وقالت والدة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنه بعد حفل "شيرين" الأخير جاء حسام حبيب إليها وجلسا داخل الاستوديو لمدة 3 أيام يتعاطون المخدرات.

وأضافت والدة الفنانة شيرين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر أمس الأحد أن بعد تعاطيها للمخدرات مع حسام حبيب تشاجرت معها ومع ابنتها وقامت بطردهما جميعا من المنزل وذلك تحت تأثير المخدرات، قائلة: "قولتلها انتي ايه اللي بتعمليه دا.. قالتلي : "أنا شيرين عبد الوهاب وعارفة بعمل ايه كويس.. ويلا برا بيتي كلكم".

وتابعت والدة شيرين: "كان في خلافات بينها وبين حسام حبيب قبل كده بسبب ما كانت تقوم به ابنة شيرين".

قال المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب ، إن موكلته شيرين عبد الوهاب ما زالت في المستشفى، بسبب وضعها الصحي.

وتحدث " قنطوش" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة MBC مصر، أن موكلته الفنانة شيرين عبد الوهاب حالتها الصحية ما زالت تحتاج للعلاج، لذلك ما زالت محتجزة حتى الآن.

وأشار محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب: "شيرين عبد الوهاب في المستشفى لأن فيه تقرير طبي بيقول إنها لازم تتعالج".

وتداول رواد التوصل الإجتماعي صورة لشيرين عبد الوهاب، وهي تشير من "شباك" غرفتها لطليقها حسام حبيب وللمنتجة سارة الطباخ الذين ينتظرون خارج المستشفى للاطمئنان على حالتها أول بأول، وترجوهم بأن يخرجوها من المستشفى، ليرد الآخران بالإشارة ويطمئنونها بالخروج من المستشفى خلال الساعات المقبلة.

ويتم خلال الوقت الحالي تفريغ كاميرات منزل شيرين عبد الوهاب للتأكد من صحة ضرب شقيقها لها وإصابتها وإجبارها للذهاب إلى المستشفى النفسية بمصر الجديدة.

وكان قسم شرطة النزهة، قد تلقى بلاغا من محامي المطربة شيرين عبدالوهاب يتهم في شقيقها بالاعتداء عليها واحتجازها، لإجبارها على الدخول إلى المستشفى بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد طليقها حسام حبيب.