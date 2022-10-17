قصور الثقافة تطلق فعاليات ”حياة كريمة” بقرى مركز زفتى في الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 11:32 صباحاً - تستكمل وزارة الثقافة تحت رعاية د.نيفين الكيلاني، مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة حياة كريمة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والتي تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، بقرى مركز زفتى بفرع ثقافة الغربية.

وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، والتي تستمر حتى ٢٧ أكتوبر الجاري.

بدأت فعاليات اليوم الأول بمدرسة إبراهيم سالم للتعليم الأساسي بفرية دهتورة، وتضمنت إقامة مجموعة من الورش الفنية في مجالات الحلي، تشكيل مجسمات بالورق، الخيامية، الخرز ، بالإضافة لورش رسم، كروشيه، الاستنسل ، كذلك حكي شعبي وألعاب شعبية للأطفال، كما تضمن اليوم أمسية شعرية ، قدمها الشاعر أحمد زايد، بالإضافة لألعاب تفاعلية حول ترشيد المياه، كما أقيم عرض فني لفرقة الغربية فنون شعبية تتضمن عدد من التابلوهات وفي الختام اليوم قدمت فرقة عشاق النغم التابعة لدار الأوبرا المصرية مجموعة من الأغنيات التراثية والطربية لنجوم الفرقة.