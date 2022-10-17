ننشر أسماء الموقوفة عن العمل بنقابة الموسيقيين بقرار مصطفى كامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 11:32 صباحاً - عقد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية مؤتمرا صحفيا للكشف عن إعلان خطة وأجندة النقابة خلال الفترة القادمة.

وأصدر مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية عدة قرارات أهمها:

-قرر المجلس بعد دراسة للحسابات لتحسين مستوي اعضائها وزيادة نسبة المعاشات ١٠٪؜ بداية من شهر نوفمبر

-زيادة قيمة العلاج من ٢٥٠ إلى ٣٥٠ وزيادة الحد الاقصي للمستشفيات إلى ٢٠ الف جنيه والسرطان والقلب إلى ٣٠ الف جنيه.

-منح أعضاء الجمعية العمومية والمنتسبين اعفائهم من الغرامات المتأخرة منذ خمس سنوات.

- بأجماع الحضور نظرا لما مرت به النقابة بانحراف الاداري والتهديد والترويع نالت من هيبتها أمام الاعلام على يد عائلة افسدت الحياة النقابة فسادا كاملا للكافة والعامة وبناء علي ما ثبت للمجلس من خلال تسجيلات الواتساب من مطربي المهرجانات.

احالة العضو احمد رمضان عضو مجلس النقابة للتحقيق من لجنة مشكلة برئاسة الدولة والنقابة وتجميد عضويته في المجلس لحين انتهاء التحقيقات.

احالة سعد المتولي محامي النقابة للتحقيق ووقفه عن العمل.

ايقاف الموظفة هدي صالح وتحويلها للتحقيق لاستغلال وظيفتها وتوجيهها زوجة احمد رمضان سكرتير عام النقابة.

وايقاف كافة التصاريح الصادرة لمؤدي المهرجانات مؤقتا.