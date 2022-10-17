11 ديسمبر.. حكيم يحيى حفلين غنائيين بـ كندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - يحيى النجم حكيم حفلاً غنائيًا بـ كندا يوم 10 ديسمبر المقبل على مسرح إنترناشونال سنتر ميسساجا أونتاريو كما يحيى حفلاً آخر يوم 11 ديسمبر بـ على مسرح أوليمبيا مونتريال، يقدم فيهما باقة مميزة من أغانيه القديمة والجديدة منها "حلاوة روح وبينى وبينك ونار وغيرها من أغانيه التي اشتهر بها".

كان قد طرح النجم حكيم، أحدث أغانيه قول الله، اليوم الأربعاء، والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن توزيع توما، ومنتج فنى فايز عزيز، وإشراف فنى جورج سمير.

وتتميز الأغنية بالطابع المبهج، وحرص حكيم من خلالها على تقديم شكل موسيقى جديد، فضلا عن ظهوره فى لوك مختلف لم يعتاده جمهوره من قبل، وفى السياق ذاته يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغانى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم حكيم قد انتهى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "سيبو سيبو"، كلمات محيى حوار، وألحان هانى فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، ومن المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب.