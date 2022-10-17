انت الان تتابع خبر والدة شيرين عبد الوهاب تكشف أسرار لأول مرة: حسام حبيب علم بنتي الشرب والإدمان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت والدة شيرين عبد الوهاب بالاستنجاد بالإعلامي عمرو أديب والرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتصدوا إلي طليقها المطرب حسام حبيب، وذلك لأنه من الأسباب الأساسية في كل هذه المشكلات التي تمر بها منذ زواجها منه إلى الآن.

والدة شيرين عبد الوهاب

وكشفت والدة شيرين عبد الوهاب الحقيقة كاملة حول قصة تعرض نجلتها للضرب على يد شقيقها، وقالت أن الأسباب الحقيقية هو إجبارها على دخول المستشفى، وهذا أثناء مداخلة هاتفية لها في برنامج الحكاية، وقالت “حسام حبيب هو السبب في كل اللي حصل، وهو اللي علم بنتي كل حاجة غلط، بييجي وبيقعد معها في الأستوديو تحت وبيفضلو يشربو لوش الصبح، وعلم بنتي الشرب والإدمان”.