والدة شيرين عبد الوهاب تكشف أسرار لأول مرة: حسام حبيب علم بنتي الشرب والإدمان

رياض - احمد صلاح - قامت والدة شيرين عبد الوهاب بالاستنجاد بالإعلامي عمرو أديب والرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يتصدوا إلي طليقها المطرب حسام حبيب، وذلك لأنه من الأسباب الأساسية في كل هذه المشكلات التي تمر بها منذ زواجها منه إلى الآن.
والدة شيرين عبد الوهاب
موضوع شيرين عبد الوهاب
وقالت والدة شيرين “هي شيرين اتنازلت عن المحضر والقضايا، وفجأة لقيناه بييجي البيت تاني وبيقعد معاها تحت في الأستوديو ، ونازلين شرب وقرف، وطبعا الكلام ده مش بتاعنا ولا يصح أبداً، حسام حبيب ضيع بنتي، وكان سبب في ان بنتي تعمل حاجات كتير غلط، وخلاها تقاطعنا وتبعد عننا وتنسى حاجات بناتها كمان”.
وتابعت “في يوم المشكلة لقيت بنتي طالعه لي بتقولي إمشي من البيت وارجعي البيت القديم، فسألتها ليه يابنتي، قالتلي هو كده، انا عيزاكي تمشي، ولما اخوها عرف نزلهم الأستوديو وحصل المشادة بينهم، ولكن أخوها ما ضربهاش، هو بس خدها بالعافية وداها المستشفى”.
وختمت حديثها أن شيرين مريض ولابد أن تتعافي، وقالت “أحنا أهلها وعارفين أكتر من أي حد، بنتي اتغيرت وانطفت ومبقتش زي الأول خالص، حسبي الله ونعم الوكيل”.
أزمة شيرين عبد الوهاب
وبدأت أزمة شيرين بتلقي قسم النزهة بلاغ من محامي شيرين عبد الوهاب يتهم فيه شقيقها بالاعتداء عليها بالضرب، واحتجازها لإجبارها على دخول المستشفى بعد تنازلها عن البلاغات المقدمة ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وبدء اسمها ينتشر كثيراً على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.