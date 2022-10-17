انت الان تتابع خبر عاجل.. تعليق شقيق شيرين عبد الوهاب على ضربها: دخلتها المستشفى عشان بتشرب مخدرات والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - علق محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على ما انتشر مؤخراً حول ضربه المبرح لها ووضعها في المستشفى، وقال إنه أضطر إلى أن يدخل شقيقته المستشفى حتى تعالج من المخدرات التي أدمنتها في الفترة الماضية، وذلك لأنه خائف كثيراً عليه.
تعليق شقيق شيرين عبد الوهاب على ضربها ووضعها بالمستشفى
وتحدث شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب خلال العديد من التصريحات التليفزيونية له، قائلاً “دخلت أختي المستشفى عشان بتشرب مخدرات”، وهذا ما أثار حالة من الجدل الكبير حولها في الساعات الماضية.
تفاصيل أزمة شيرين عبد الوهابوانتشر في الساعات في الساعات الأخيرة الماضية الجدل الكبير حول تعدى شقيق شيرين عبد الوهاب عليها بالضرب المبرح، وهذا بسبب تنازلها عن البلاغات التي كانت ضد طليقها حسام حبيب، وهذا بعد أن رد الأخير جميع متعلقاتها، وتصدر اسمها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وبدء الجميع يبحثون عن تفاصيل تعرضها إلى الضرب الشديد على يد شقيقتها وإجبارها على الوضع في المستشفى بدون إرادتها