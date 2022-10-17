انت الان تتابع خبر عاجل.. تعليق شقيق شيرين عبد الوهاب على ضربها: دخلتها المستشفى عشان بتشرب مخدرات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علق محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على ما انتشر مؤخراً حول ضربه المبرح لها ووضعها في المستشفى، وقال إنه أضطر إلى أن يدخل شقيقته المستشفى حتى تعالج من المخدرات التي أدمنتها في الفترة الماضية، وذلك لأنه خائف كثيراً عليه.

تعليق شقيق شيرين عبد الوهاب على ضربها ووضعها بالمستشفى

وتحدث شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب خلال العديد من التصريحات التليفزيونية له، قائلاً “دخلت أختي المستشفى عشان بتشرب مخدرات”، وهذا ما أثار حالة من الجدل الكبير حولها في الساعات الماضية.