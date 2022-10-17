انت الان تتابع خبر علاء مرسي ينتقد رضوى الشربيني: أنا تابعتها فترة ومفهمتش منها حاجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر الفنان علاء مرسى وهو ينتقد الطريقة التي توجه بها الإعلامية رضوى الشربيني نصائحها للكثير من الفتيات، وهي مقدمة برنامج “هي وبسط الذي يبث على قناة سي بي سي سفرة، وانتقد أيضاً نصائحها إلى المرأة عن طريق برامجها أو حساباتها عبر موقع التواصل الاجتماعي .

رأي علاء مرسى فيما كتبته رضوى على حسابها الشخصي

وكشف علاء مرسى أثناء استضافته في برنامج العنيدة الذي يبث على قناة “الشمس” الفضائية، عن السبب وراء انتقاده للإعلامية رضوى الشربيني، قائلاً “أنا تابعتها فترة ومفهمتش منها حاجة ومش عارف هي عايزة إيه، هي بتتكلم عن البنات، وخدي بالك أوعي تسمعي كلامه، هل ده منهج أو علم في العلاقات الأسرية؟ لكن هي بنوتة حلوة”.

وجاء رد علاء مرسى على سؤال ما رأيك فيما كتبته على حسابها الشخصي “الراجل الحنين مخاطرة؟”، فرد قائلاً “بناءاً على إيه قالت الجملة دي، هل هي فلسفة أو دراسة علمية، وهل مثلا أخذت كورس في علاقة الزوج والزوجة، هي من حقها تتدخل لكن لازم تذاكر، ودي جملة غلط مش مفهومة”.

ووجه مرسى سؤال لرضوى الشربيني، قائلاً “هل هي متزوجة، وبمجرد علمه أنها منفصلة، علق قائلاً “يبقي أكيد المشكلة شخصية معاكي بسبب انفصالك”.