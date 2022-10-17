انت الان تتابع خبر بالفيديو.. أزمة ضرب شيرين عبد الوهاب.. تعليق عزة مصطفى عليها مفاجئ للكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الإعلامية عزة مصطفى بالتعليق على أزمة ضرب شيرين عبد الوهاب التي اعتدى عليها شقيقها، بعدما تنازلت عن المحاضر ضد طليقها الفنان حسام حبيب، وحجزها داخل أحد المستشفيات للحصول على العلاج اللازم لحالتها.

صدمة عزة مصطفى من أزمة ضرب شيرين عبد الوهابوعلقت الإعلانية عزة مصطفى أثناء تقديمها برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد الفضائية، قائلة “موضوع شيرين عبد الوهاب والتعدي عليها من أخوها يخض، مش عارفة حكاية النجوم مع أخواتهم، أخوها تعدى عليها بسبب تنازلها عن بعض القضايا لصالح طليقها حسام حبيب، هل ده سبب؟، لحقيقة غير معقول إن نجمة كبيرة الوطن العربي ينتظر أغانيها يعرف إن أخوها ضربها واتحجزت في المستشفى، اتقال إن شيرين هتروح تعمل عملية في الخارج بسبب مشكلة في الرباط الصليبي، فهل ده بسبب ضرب أخوها؟”.

وتابعت قائلة “عايزة أقول إن شيرين اتهمت أخوها أنه اعتدى عليها بالضرب، أنا نفسي الأخبار دي متبقاش بالشكل الفظيع ده على السوشيال ميديا، أتمنى السلامة لشيرين عشان هي صوت مهم، لكنها تطلع من مطب تقع في دحديرة، يبدو أن ده قدرك يا شيرين”.

أخبار شيرين عبد الوهاب

وظهر تطور مفاجئ فيما حدث للفنانة شيرين من تعرضها للضرب المبرج على يد شقيقها، وهو أن حسام حبيب يتواجد عند المستشفى ليطمئن على حالتها الصحية، وينتظر هو والمحامي الخاص بها القوة التي تأتي لتفيش المستشفى والتأكد من وجود شيرين بداخلها أو لا.