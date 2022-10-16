مصطفى كامل: ”يحرم على بيتي وعيالي أي قرش من النقابة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - عقد مساء اليوم الأحد مؤتمرًا صحفيًا داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، لوضع النقاط على الحروف بعد فوز الفنان مصطفى كامل في الانتخابات وتوليه منصب النقيب.

وخلال اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية، أكد الفنان مصطفى كامل على أنه سوف يأخذ من صحته ووقته وعمله لخدمة النقابة وأعضائها.

وأضاف مصطفى كامل، إنه حريص ِأشد الحرص على مال النقابة ويراعي الله في أموالها، وتابع قائلًا: "أنا مليش في الحرام.. ويحرم على بيتي وعيالي أي قرش من النقابة".

وقرر مصطفى كامل اليوم وقف تراخيص مطربي المهرجانات مؤقتًا حتى يتم البت في أمرهم، وأكد خلال قراراته بمؤتمر عقد اليوم بنقابة الموسيقيين، إحالة سكرتير ومحامي وموظفة نقابة المهن الموسيقية للتحقيق لاتهامهم بالفساد.