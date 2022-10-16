زفة بالمزمار في استقبال مصطفي كامل بنقابة الموسيقييين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - مظاهرة حب لمصطفي كامل، بالرقص والمزمار بمقر نقابة الموسيقيين بعد توليه منصب النقيب في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي، بعد استقالة هاني شاكر.

ويعقد بعد قليل، اول اجتماع للفنان مصطفي كامل، بعد توليه نقيب نقابة الموسيقيين، بعد استقالة الفنان هاني شاكر.

وسوف يتم إعلان خطة و اجندة النقابة خلال الفترة القادمة.

وكان مصطفي كامل فاز بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات، التي أجريت الأسبوع الماضي داخل نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيرة.

وشهدت الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية تنافس 4 أعضاء هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.