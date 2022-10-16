”جيجى حديد” تضع حواجز أمام علاقتها مع دى كابريو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - لا تزال إمكانية تواجد جيجي حديد وليوناردو دي كابريو معًا تبدو وكأنها حلم لا يصدق، لكن يبدو أنهما يحققان نجاحًا حقيقيًا، وذلك بعد أن بدأت شائعات عن علاقتهما الرومانسية غير المتوقعة في أوائل سبتمبر، بعد حوالي أسبوع من انفصال دي كابريو عن كاميلا موروني، ومنذ ذلك الحين.

تم رصد الثنائي معًا عدة مرات، لكنهما لم يؤكدا أي شيء بعد، وكلتا حياتهما العاطفية معقدة نوعًا ما، ولا ننسى أن هناك مقولة في هوليوود تقول “ليو لا يواعد سوى الفتيات ذوي 25 عامًا”، وبالنظر إلى تفكك العلاقة بين حديد وزين مالك الفوضوي في أكتوبر 2021، فمن المنطقي فقط أن حديد لديها “حواجز” مع دي كابريو.

في 5 أكتوبر، ذكرت لنا ويكلي أن حديد لا تزال مترددة قليلاً بشأن علاقتهما الرومانسية. ادعى أحد المصادر أن “جيجي قامت بوضع حواجز لتلك العلاقة لأنها على علاقة أفضل مع زين وأنهم يتعاونون بشكل جيد. إنها لا تتسرع في علاقة جدية.

ويذكر أنه ورد أن حديد ومالك انفصلا بشروط سيئة للغاية في 28 أكتوبر 2021. في نفس اليوم، ذكرت TMZ أن مالك قد أساء لفظيًا وجسديًا إلى والدة حديد. وقد نفى “بإصرار” هذه المزاعم في ذلك الوقت وكتب على تويتر: “ما زلت يقظًا لحماية كاي ومنحها الخصوصية التي تستحقها”.

يبدو أن الأبوة والأمومة المشتركة تسير بسلاسة أكبر الآن. ومع ذلك، فإننا ندرك تمامًا سبب رغبة حديد في إبطاء الأمور. وأضافت المصدر: “إنها مغرمة جدًا بـ”ليو” وتهتم بمتابعة علاقة معه ولكنها في نفس الوقت مشغولة جدًا بفعاليات عروض الأزياء والتواجد هناك من أجل ابنتها”.