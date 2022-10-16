في ذكرى وفاة عمر الحريري.. حقيقة خلافه مع الفنان عادل إمام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - يحل اليوم، الأحد 16 أكتوبر، ذكرى وفاة الفنان عمر الحريري، الذي ولد في 12 فبراير 1926، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا.

وانتشرت قبل وفاة عمر الحريري، أخبارًا كثيرة تزعم وجود خلافات بين عمر الحريري وعادل إمام، ولكن ابنته ميريت نفت كل ما تردد حول هذا الأمر.

وقالت في لقاء تلفزيوني: "عمر ما كان فيه خلاف بين والدي والفنان عادل إمام وأرفض هـذا الكلام، مافيش حاجة اسمها عشان هو ماكملش تمثيل معاه يكون فيه خلاف".

وأضاف: "والدي اشتغل معاه مسرحيتين "الواد سيد الشغال وشاهد ماشفش حاجة"، وليه يكون فيه مسرحية ثالثة".

وكشفت ميريت سر عدم حضور عادل إمام عزاء والدها، موضحة أنه كان متواجد في الأردن وقت وفاته واتصل بها لتقديم العزاء لها.