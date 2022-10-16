تطورات جديدة في أزمة محمد الترك ودنيا بطمة بعد القبض عليه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - دخلت أزمة المنتج البحريني محمد الترك وزوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة، منعطفًا خطيرًا، بعد تبادل الاثنين الشتائم والسباب.

البداية عندما نشر محمد الترك مقطع فيديو وصف فيه دنيا بطمة بألفاظ بذيئة، بعدما فشلت جميع محاولاته للعودة إليها، وآخرها حين طردته من حفلها في المغرب.

وأظهر مقطع الفيديو محمد الترك وهو يضع صور طليقته في صناديق ويرميها في انفعال، قائلًا: "أكبر غلطة في حياتي" قاصدًا دنيا بطمة، مضيفًا في موضع آخر: "حبيت واحدة واطية".

وأردف "الترك" قائلًا: "إلى هنا أعتقد وصلت الرسالة، شكرا وشكرا كثيرا (..) أنا احترمت المكان وقمت بذلك في البيت وليس في الكباريه"، وقال في فيديو آخر: "والله عمت عينها الفلوس".

في المقابل، اكتفت المغربية دنيا بطمة باقتباس أبيات للإمام الشافعي، تقول: "قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخشى لعمري وهو نباح".