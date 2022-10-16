وزيرة الثقافة تفتتح المرحلة الأولى من تطوير سيرك العجوزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، المرحلة الأولى لتطوير السيرك القومي بالعجوزة التابع لقطاع الإنتاج الثقافي بحضور المخرج خالد جلال رئيس القطاع والدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

شملت عملية التطوير أحدث أجهزة الصوت والضوء، تحديث ملابس اللاعبين والمدربين، تحديث خيمة السيرك، سور الخيمة، تحديث شاشات العرض الداخلية والخارجية، غرف الفنانين وعدد من التجهيزات اللوجستية الخاصة بالسيرك.

تضمن الافتتاح عرض فيلم توثيقي لمراحل التطوير.