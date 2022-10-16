عايدة الأيوبى تدخل عالم التمثيل بفيلم ”5 جولات”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - فى مفاجأة من العيار الثقيل، تدخل المطربة عايدة الأيوبى عالم التمثيل، حيث تشارك في بطولة فيلم "5 جولات" بطولة الفنان الشاب نور النبوى والفنان آدم الشرقاوى وماجد المصرى، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج مازن أشرف، ومن المقرر أن تصور عايدة مشاهدها خلال الفترة المقبلة، بعدما تعاقدت على بطولة العمل.

الفيلم يضم عددًا من الفنانين الذين يعدون ضيوف شرف أبرزهم الفنان ماجد المصرى، كما يشارك مطرب الراب آر سينك في أحداث الفيلم، ومصطفى درويش، وداليا شوقى، وعدد من الفنانين.

واستأنف أبطال العمل التصوير أمس، حيث صور فريق العمل عدة مشاهد في منطقة مصر الجديدة، وجمعت المشاهد كلا من نور النبوى وآدم الشرقاوى، وداليا شوقى، ومصطفى درويش، ومن المقرر أن تنتهى أسرة الفيلم من التصوير خلال منتصف الشهر المقبل.