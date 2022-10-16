كارمن سليمان تتعرض لوعكة صحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - تعرضت الفنانة كارمن سليمان لوعكة صحية ونشرت صورة، عبر حسابها علي إنستجرام، وظهرت كارمن بوجه شاحب وعلقت علي الصورة قائلة: مريضة.

يذكر أن المطربة كارمن سليمان طرحت مؤخرا أحدث أغانيها باللهجة الخليجية تحت اسم "خيرة" على موقع “يوتيوب”.

وهي من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان عبد القادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وإنتاج زوجها المطرب والملحن مصطفى جاد.

وطرحت مؤخرا المطربة كارمن سليمان والمطرب المغربى زهير البهاوى، فيديو كليب الديو الغنائي باللهجة المغربية، الذى يجمعهما سويًا بعنوان "حبك أنت"، عبر موقع “يوتيوب”.

وهو من كلمات محمد المغربى، وألحان مهدى مزين، وتوزيع بلال أفريكانو، وإخراج أمير الروانى، وتم تصويرها فى مدينة تطوان بالمغرب.