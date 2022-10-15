انت الان تتابع خبر اتفرج – تارا عماد تكشف عن مفاتنها وحلاوتها بالأسود أبو حمالة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -خضعت الفنانة الشابة تارا عماد بنشر إلي جلسة تصوير خلال تواجدها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتحديد في مدينة دبي والتي قامت بنشر صور لهذه الجلسة عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام . وظهرت تارا عماد مرتدية فستان من اللون السود الطويل والحمالة والمكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر ، وقامت القليل الكثير من المكياج مما جعلها إطلاله جذابة للغاية مع ترك شعرها، معلقة ليلة في دبي معjimmychoo. وعلق الكثير من جمهورها على هذه الصور مثل :ما اجملك. شاهد من هنا