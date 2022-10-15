انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تصريحات سارة نخلة الجريئة تثير الجدل: مقدرش أبوس حد وفي ناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسببت تصريحات سارة نخلة الجريئة في إثارة الجدل الكبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي وبين رواد السوشيال ميديا، وخاصة بعدما تحدثت عن القبلات والمشاهد الجريئة والسينما النظيفة وكشفت أسرار عن حياتها الشخصية.

سارة نخلة تتحدث عن السينما النظيفة

وتحدثت سارة نخلة أثناء استضافتها في لقاء ببرنامج “نص الكلام” الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار، قائلة “أنا بتكسف في حاجات مقدرتش أعملها مقدرش أبوس حد وفي ناس، وأحنا لوحدنا بتكسف أزاي هبوس راجل وفي كرو كامل”.

وكشفت سارة نخلة عن رأيها في مفهوم السينما النظيفة قائلة “أنا ضد مفهوم السينما النظيفة، في سينما وفي دراما، وإحنا مفيش حاجة الخطوط الحمراء محطوطة والمجتمع فارضها، ومعنديش حدود هو كما يتطلب الدور وكل سنة أفكاري تتغير”.

سر ابتعاد سارة نخلة عن السينما

وأعلنت عن السر الأساسي وراء ابتعادها عن السينما قائلة “مش بشتغل سينما، بشتغل دراما، اختصرت على نفسي كان فيه حاجات جاتلي وكانت حلوة أوي بس مقدرتش لأن في وقت كنت متجوزة مش هعرف أعمل ده”.