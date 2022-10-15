انت الان تتابع خبر اتفرج – هدي المفتي تشعل الشباب بالبينك القصير والملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة هدي المفتي مجموعة من الصور الجديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت هدي المفتي بعدد من الإطلالات الغريبة ومتعددة الأوان من أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الساعات الماضية، والتي كان من بينها فستان من اللون البينك القصير و الضيق للغاية على جسدها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع ترك شعرها على أكتافها وظهرها.

وعلق الكثير من المعجبين على هذه الصور مثل احلى واحدة – الجميلة بدون منازع.