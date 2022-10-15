من على السرير .. شاهد منة فضالي جننت الرجالة بأقصر بيجامة عندها

انت الان تتابع خبر من على السرير .. اتفرج منة فضالي جننت الرجالة بأقصر بيجامة عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت منة فضالي خلال تواجدها في غرفة نومها ومن على سرير نومها ، مرتدية بيجامة نوم من اللون البينك بها ورود صغير والقصيرة من منطقة الأرجل، مع وضع قبعة على شعرها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه. معلقة :ليت الحياه كتاب نعود فيه متي شئنا للفصل الذي اسعدنا.

وعلق الكثير من جمهورها علي الصورة مثل كتاب حياتي ياعين- قمر وجميله وكاريزما.