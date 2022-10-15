انت الان تتابع خبر اتفرج – لاميتا فرنجية صاروخ روسي في وصلة رقص جريئة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر فيديو جديد لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال عطلتها الصيفية، مرتدية كاش مايوة قطعة واحدة من اللون الذهبي المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والأفخاذ وهي تستعرض مفاتنها وترقص على الأغاني الإفريقية ، واستخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها، معلقة : روعة الشاطئ رقم 1 في بوهيميا

وحصلت علي الكثير من التعليقات على الفيديو مثل عم تحضري أرواح.