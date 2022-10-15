ليلى زاهر توجه رسالة لـ زياد برجي: شخص مذهل من الداخل والخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - وجهت الفنانة الشابة ليلى زاهر رسالة خاصة للفنان اللبناني زياد برجي، عقب ظهورها معه رفقة والدها الفنان أحمد زاهر.

ونشرت الفنانة ليلى زاهر صورًا لها هي والفنان اللبناني زياد برجي، رفقة والدها الفنان أحمد زاهر عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت ليلى زاهر على هذه الصور قائلة: التقيت أمس مع الفنان زياد برجي كان من دواعي سروري معرفته ومقابلته، إنه شخص مذهل من الداخل والخارج، وأشارت له في نهاية كلامها.

وظهرت ليلى زاهر وفي الصور وعي تمزح مع الفنان اللبناني زياد براجي ويلتقطان معا بعض الصور المختلفة.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ليلى زاهر في الدراما التلفزيونية مسلسل في بيتنا روبوت 2 والذي شاركت به في الموسم الرمضاني السابق وجسدت دور سارة بالتعاون مع العديد من الفنانين منهم الفنان هشام جمال وعمرو وهبة وشيماء سيف وسليمان عيد وغيرهم تأليف عمرو وهبة بالتعاون مع محمد المحمدي وإخراج أسامة عرابي.

ويشار إلى أنه من آخر أعمال الفنانة ليلى زاهر في السينما فيلم مطروح مطروح الذي لم يعرض في السينمات بعد ومن المقرر عرضه هذا العام وتدور أحداث الفيلم في إطار لابت خلال فترة الأربعينات وتجسد الفنانة ليلى زاهر دور ابنة موظف حكومي يجسد دوره الفنان محمود حميدة وياسرك بالفيلم العديد من الفنانين منهم الفنان محمود حميدة والفنان كريم عفيفي وشيماء سيف وسامي مغاوري.