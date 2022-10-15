راجعلكم بالكوماندا.. أحمد العوضي يشوق جمهوره لعمل فني جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - شوَّق الفنان احمد العوضي، متابعيه لعمل فنى جديد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»

ونشر العوضي صورة له، وعلق عليها "بعد الخديوي.. راجعلكم بالكوماندا (چابر أبو شديد) ابن سوهاج والخزاندارية وخط النار.. حق الرجال مايباتش (إن بات الحق.. مات) عالجد دايما".

و روَّج الفنان أحمد العوضي لفيلمه الجديد “البلدوزر”، عبر" إنستجرام" حيث كتب: “البلدوزر متجيش على سكته”.

ولم يستقر صناع المسلسل على اسمه حتى الآن، وتأتي مشاركة النجمين في عمل جديد يجمعهما مجددا؛ عقب نجاحهما في مسلسل “اللي مالوش كبير” في رمضان 2021.

وكشف المؤلف عمرو محمود ياسين حقيقة تعاونه مع النجمة ياسمين عبدالعزيز في مسلسل جديد خلال رمضان المقبل.

يذكر أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قدما في موسم رمضان قبل الماضي مسلسل بعنوان "اللي مالوش كبير" وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كلا من: دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، خالد الصاوي، محمود حافظ، فتوح أحمد، عايدة رياض، أحمد الرافعي، وهو من تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.