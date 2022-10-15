عمرو مصطفى تريند جوجل بأحدث أغانيه ”سيبوه”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - احتل الفنان عمرو مصطفى المرتبة 6 بقائمة تريند جوجل بعد طرح أحدث أغانيه "سيبوه".

وتعاون عمرو مصطفى في أغنية "سيبوه" رابع أغنيات ألبومه الجديد، الذى يحمل عنوان "غيرك مين" مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، والموزع الموسيقي إسلام الأزرق، وعازف الجيتار أحمد حسين، وعازف الكمان زياد ياسر، والأغنية من ألحانه.

كلمات أغنية سيبوه

بقالي.. ليالي

خلاص مبقاش يجي فـ بالي

ناديته.. رماني

ولما نسيته جالي

راجعلي يقول ياريته ما راح بعيد

قولوله ياريت ياريت كانت تفيد

سيبوه يفكر في زمان

سيبوه يقول أنا ندمان

سيبوه كمان مرة يقول

سيبوه يقول مرة كمان

نصيبه.. أسيبه

يموت مـن جرحه قدامي

ما ياما.. أذاني

وماسمعش لكلامي

عايزني أرجع كأنه فراق مجاش

سيبوه يحلم ماهو الحلم ببلاش

وطرح عمرو مصطفى ثلاث أغاني مؤخرا من ألبومه الجديد غيرك مين، وهم: أغنية إلا أنا التي حققت 9.5 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات مصطفى إسماعيل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع Luis Robisco، وأغنية رقصة تخطت 8.4 مليون مشاهدة عبر حساباته الرسمية وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Emre.

بينما حققت أغنية مين هيجاريه 6 ملايين مشاهدة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Luis Robisco.